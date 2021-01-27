رياح وأتربة على تبوك وحائل حتى السادسة

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيٍ في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس حائل:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم – بمشيئة الله -، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية, ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة مساءً.‏

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة) والمرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال المملكة.

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