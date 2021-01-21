ريال مدريد في نفق مظلم

المواطن - مروة نبيل

يُعاني ريال مدريد بقيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان من تراجع الأداء والنتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

Real madrid يودع بطولتين

ولعب Real madrid ضد ألكويانو المنتمي إلى دوري الدرجة الثالثة، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليخسر المرينغي في الأشواط الإضافية، ويودع المسابقة مبكرًا في مفاجأة كبرى.

وكان ريال مدريد قد لعب ضد أتلتيك بيلباو الأسبوع الماضي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وكانت تصب التوقعات في صالحه باعتباره حامل لقب البطولة، إلا أن زيدان لم يتعامل مع المباراة بشكل جيد، وغابت الفاعلية الهجومية رغم السيطرة على اللعب.

ريال مدريد يُعاني

واعتاد زيدان مع ريال مدريد على المنافسة على البطولات كل موسم، ولكن يبدو أن العام الحالي سيكون مختلفًا، بعدما أصبح مهددًا بعدم التتويج بأي لقب، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبل المدرب الفرنسي مع المرينغي.

وأصبح Real madrid منافسًا على لقبي الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا فقط هذا الموسم، وتبدو المنافسة على الليغا صعبة للغاية، حيث يسير فريق أتلتيكو مدريد بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، فيُعد ريال مدريد بقيادة زيدان ليس مرشحًا لحصد اللقب هذا الموسم، نظرًا للفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين المنافسين ويتقدمهم؛ بايرن ميونيخ حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويأمل زيدان في تحقيق انتفاضة مع Real madrid خلال الفترة المقبلة، خوفًا من الدخول في النفق المظلم، حيث يسعى لاحتواء اللاعبين وتحفيزهم معنويًا، أملًا في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

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