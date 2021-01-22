ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بـ كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، عن إصابة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي زين الدين زيدان، بفيروس كورونا المستجد.

إصابة زيدان بفيروس كورونا

وأشار نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان عاجل عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن زيدان خضع لاختبارات فيروس كورونا وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، وسيخضع لعزل خلال الأيام المقبلة.

وجاءت إصابة المدرب الفرنسي قبل يوم واحد من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة زيدان من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، حيث ودع منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف أمام ألكويانو المنتمي إلى دوري الدرجة الثالثة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن فريق أتلتيكو مدريد المتصدر، ولكنه خاض 17 مواجهة فقط.

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