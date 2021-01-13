ريزتش يقود ضمك لـ6 أشهر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك عن توقيع عقد مع المدرب الكرواتي كرشمير ريزتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ريزتش يقود ضمك:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة صالح أبو نخاع وقع عقدًا احترافيًّا مع ريزتش لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد لـ6 أشهر قابلة للتجديد، وسيصل طاقمه المساعد الأسبوع المقبل.

وجاء تعاقد ضمك مع ريزتش بعد رحيل المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري بعد مرور 11 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم إنهاء التعاقد بالتراضي لظروف والده وأسرته الصحية.

دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق بقيادة ريزتش لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في 8 لقاءات.

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