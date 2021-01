ريما بنت بندر تعلق على تنصيب جو بايدن رئيسًا لأمريكا

المواطن - الرياض

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية لدى واشنطن، على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “مبروك جو بايدن وكامالا هاريس كان شرفًا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي”.

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: ”هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم“.

Congratulations to @POTUS Joe Biden and @VP Kamala Harris. It was an honour to witness this historic inauguration. pic.twitter.com/q2VR68yJqP

— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) January 20, 2021