رينو تكشف عن سيارة جديدة تعمل بالكهرباء

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبهرت رينو عشاق السيارات بالكشف عن سيارة كهربائية تعتزم إطلاقها في غضون أربع سنوات – وهي تحمل شارة شهيرة وتبدو مألوفة بشكل استثنائي.

مميزات السيارة

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الإعلان عن نموذج جديد لرينو 5، والذي يشبه بشكل غريب سيارات السباق الأسطورية 5 Turbo Group B للشركة الفرنسية من الثمانينيات.

ولكن بدلًا من محرك بنزين توربيني بسعة 1.4 لتر يعمل بالنفط ومركب خلف المقاعد الأمامية، ستعمل السيارة المعاد تصورها بواسطة البطاريات والمحركات الكهربائية.

وقالت رينو إن عودة السيارة 5 هي ولادة جديدة لسيارة قديمة من طراز سيكون أكثر حداثة من أي وقت مضى، وجزء من خططها لإعادة الاتصال مع ماضيها، واستلهام الإلهام لإيجاد روح تلك الأوقات المجيدة، ويجب أن نراها للبيع قبل عام 2025.

رينو تبهر معجبيها

وتتشابه إشارات تصميم Renault 5 Prototype إلى حد كبير مع السيارة الصغيرة الفرنسية الصغيرة التي حلت محل.

استمر إنتاج سيارة رينو 5 من عام 1972 إلى عام 1985، لكن سيارات السباق الأسطورية والفواحات الساخنة اللاحقة هي التي ستحتفظ بها معظم سيارات البنزين باعتزاز في الذاكرة.

وتعد رينو تربو 5 واحدة من السيارات المحببة لجيل المجموعة B، إلى جانب أمثال Audi Quattro و Lancia 037 و Delta S4 و Peugeot 205 T16 و Metro 6R4 و Ford RS200.

من أجل تلبية لوائح السباق، كان لا بد من إنتاج 200 نسخة من نسخة مخصصة للطرق من نفس السيارة خلال فترة 12 شهرًا.

نسخة خالية من الانبعاثات

وبالنسبة لرينو، شهد هذا وصول 5 Turbo، والتي تم تصنيع 4987 منها إجمالًا وهي اليوم طرازات مرغوبة للغاية قابلة للتحصيل، وبعض الأمثلة الأصلية تباع في المزاد بمبلغ يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة.

قال الرؤساء في الشركة المصنعة إن النسخة الجديدة الخالية من الانبعاثات من رينو 5 ستكون واحدة من 14 طرازًا جديدًا ستطلقها بحلول عام 2025 – نصفها سيارات كهربائية بالكامل.

وقال جيل فيدال، مدير التصميم في رينو: “يعتمد تصميم Renault 5 Prototype على R5، وهو نموذج لتراثنا الفرنسي، ويجسد هذا النموذج الأولي ببساطة الحداثة، سيارة ذات صلة بوقتها: حضرية، كهربائية، جذابة”.

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