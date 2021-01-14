زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: لا مجال لمحاكمة ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض

المواطن - متابعة

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، اليوم الخميس: إنه لا مجال لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.

وأضاف ماكونيل في تصريحات نقلتها شبكة “إيه بي سي” الأمريكية: “مجلس الشيوخ أجرى 3 محاكمات برلمانية أقلها أمدًا استغرقت 21 يومًا”.

وتابع: “الرئيس المنتخب قال الأسبوع الماضي: إن تنصيبه هو أسرع طريق لأي تغيير يتعلق بمن يتولى منصب الرئيس”.

مساءلة ترامب:

ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.

وأيد 232 مشرعًا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيًّا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبًا أعلنوا رفضه.

اقتحام الكونجرس:

واقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري دونالد ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

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