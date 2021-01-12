زيادة هائلة في أعداد مستخدمي تطبيق تلغرام

المواطن - متابعة

كشف أحد مؤسسي تطبيق تلغرام للمراسلة المشفرة عن زيادة هائلة في أعداد مستخدمي التطبيق، متعهدًا بالاستمرار في حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من مستخدمي “واتساب” عن تطبيقات بديلة، بعد سياسات الخصوصية الجديدة التي تم فرضها عليهم.

ويواجه تطبيق “واتساب” موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، بعد فرض “سياسة خصوصية” جديدة على مستخدميه البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم، وتخييرهم بين الموافقة عليها، أو توديع خدمتها للمراسلات الفورية.

ونصت سياسة الخصوصية الجديدة على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع “فيسبوك”، بحسب “سكاي نيوز”.

وبعد هذا التحديث، أصبحت تطبيقات تلغرام وسيغنال وفايبر، من البدائل التي لجأ إليها الكثير من مستخدمي واتساب.

وفي مدونة على قناته في تلغرام، قال بافيل دوروف: إنه في الأسبوع الأول من يناير، تجاوز مستخدمو تلغرام الـ500 مليون مستخدم نشط شهريًّا.

وأضاف: “بعد ذلك، استمرت الأعداد في النمو، إذ انضم 25 مليون مستخدم جديد إلى تلغرام في آخر 72 ساعة فقط. وقد جاء هؤلاء من جميع أنحاء العالم”.

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