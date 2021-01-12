زيادة هائلة في تحميل تطبيق سيجنال كبديل لواتساب

المواطن - متابعة

بات عدد المستخدمين الجدد الذين يحملون تطبيق سيجنال للتراسل كل يوم في طريقه لتجاوز حاجز المليون، مما يقربه من مستوى منافسه الأكبر واتساب، وذلك في أعقاب تحديث لسياسة الخصوصية أقره التطبيق المملوك لفيسبوك.

وتظهر بيانات من شركة أبتوبيا للأبحاث أن نحو 810 آلاف مستخدم عالميًّا عمدوا إلى تحميل تطبيق سيجنال الأحد، بزيادة 18 ضعفًا مقارنة بأرقام السادس من يناير، وهو اليوم الذي حدث فيه واتساب شروطه للخصوصية.

وتحتفظ شروط الخصوصية الجديدة لواتساب بالحق في تبادل بيانات المستخدمين، ومنها الموقع ورقم الهاتف، مع شركته الأم فيسبوك ووحدات تابعة لها مثل إنستجرام وماسنجر.

واستنكر المدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى سجل فيسبوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة إلى منصات مثل تليجرام وسيجنال.

وللتكيف مع أعداد المستخدمين الجدد الآخذة في التزايد، قال تطبيق سيجنال الأحد: إنه أضاف المزيد من الخوادم.

وكان الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان هم إلى حد بعيد من يستخدمون هذا التطبيق غير الهادف إلى الربح حتى وقت قريب، وذلك بحثًا عن نظام اتصالات مشفر وأكثر أمنًا.

وتقول شركة أبتوبيا: إن نحو 1.2 مليون مستخدم قاموا بتحميل واتساب يوم العاشر من يناير.

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