زيدان يوضح مصير راموس قبل مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، عن مصير المدافع سيرخيو راموس مع الفريق قبل مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، المقرر إقامتها اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

زيدان يكشف الحقائق قبل مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو:

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: “لا نفكر حاليًّا في ملف تجديد عقد راموس، نفكر فقط في مباراة بيلباو ويجب أن نستعد لها جيدًا، لا أريد أن أشغل بالي بأي شيء خارج المباراة، أنا أُركز فقط على المباراة”.

وتابع زيدان: “لم نتحدث مع راموس حول تجديد العقد، لدينا شيء حاليًّا أهم بكثير”.

وكان راموس دخل في خلاف مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مما جعل تقارير صحفية تتحدث عن أن المدافع الإسباني بات قريبًا من مغادرة الريال والانضمام لـ ليفربول الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة الريال وبيلباو:

وستنطلق مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو اليوم الخميس في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب لاروزاليدا.

يذكر أن قناتي Ksa Sports 1 و KSA Sports 2 ستنقل وقائع المباراة مساء اليوم.

وتُقام حاليًّا مباراة برشلونة وريال سوسيداد حيث لا يزال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين الذين ذهبا لشوطين إضافيين.

يذكر أن الفائز من مباراة برشلونة وريال سوسيداد، سيواجه الفائز من مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو ف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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