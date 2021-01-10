زين السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية Zain KSA عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مدينة الرياض، وفق التالي:

1 – مدير عمولات الشركاء ونقاط البيع , Partners & POS Commission Manager

بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

2 – أخصائي تقارير الشركات , Corporate Reporting Specialist

بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها

خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في نفس المجال.

3 – ممثل مبيعات عبر الهاتف , Telesales Agent – وظائف متعددة

الثانوية العامة أو الدبلوم

حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين

لا يشترط الخبرة

– الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة – مستوى متوسط فأعلى

إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– وأوضحت شركة زين السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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