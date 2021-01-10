زين السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

المواطن - الرياض
أعلنت شركة زين السعودية Zain KSA عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء) حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مدينة الرياض، وفق التالي:
1 – مدير عمولات الشركاء ونقاط البيع , Partners & POS Commission Manager
- بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.
2 – أخصائي تقارير الشركات , Corporate Reporting Specialist
- بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة على الأقل في نفس المجال.
3 – ممثل مبيعات عبر الهاتف , Telesales Agent – وظائف متعددة
- الثانوية العامة أو الدبلوم
- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين
- لا يشترط الخبرة
– الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة – مستوى متوسط فأعلى
- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.
– وأوضحت شركة زين السعودية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).