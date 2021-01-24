سؤال الفراج للأندية بعد لقطة رئيس النصر وتريساكو

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالًا للأندية السعودية، وذلك بعد لقطة رئيس النصر صفوان السويكت ونقاشه مع الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام خلال الشوط الأول من مباراة الاتحاد والعالمي.

وغرد الفراج قائلًا: “نلعب في ختام الدور الأول ولا تزال الأندية ترفض طلب طواقم تحكيم أجنبية، بينما تصرخ جماهير هذه الأندية من أخطاء تراها من الحكم السعودي، العالمي والفتح فقط من استخدموا حقهم بطلب طاقم واحد وباقي لكل منهما 6 طواقم، أتساءل لماذا يتردد الرؤساء في طلب الحكام الأجانب؟!”.

سبب نقاش السويكت مع تريساكو:

ونقلت القناة الرياضية السعودية مقطع فيديو عرض رئيس النصر وهو يتحدث ويبدو وكأنه يحتج على بعض القرارات التحكيمية خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وكان تريساكو قال في حوار تلفزيوني لـ برنامج ”في المرمى”: إنه دشن حسابًا له على موقع ”تويتر” وذلك لشرح الحالات التحكيمية الأكثر جدلًا عقب نهاية كل جولة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس النصر يعد بعدم ترك حقوق النادي:

يذكر أن صفوان السويكت كان ظهر في لقاء تلفزيوني في الفترة الماضية مع برنامج ”كورة” ووجه وقتها رسائل نارية للجنة الحكام، حيث طالبهم بتأدية عملهم على أكمل وجه، وطالبهم أيضًا بالاستفاقة، مؤكدًا أنه لن يترك حق النصر يضيع بسبب التحكيم.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بين العالمي والاتحاد، ليصل العالمي للنقطة رقم 21 بالمركز السادس، بينما أصبح رصيد الاتحاد 25 نقطة في المركز الرابع.

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