سالم الدوسري ينعش مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم سالم الدوسري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الاثنين، بعد غيابه عن مران أمس.

سالم الدوسري يُشارك:

وغاب سالم الدوسري عن مران الهلال الجماعي، أمس الأحد، حيث اكتفى بأداء مران لياقي تخلله تدريبات بالكرة، وذلك بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سالم الدوسري شارك في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية التي فرضها الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة التعاون، حيث عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، وطبق لوشيسكو جملًا فنية وتكتيكة على جزء من الملعب.

الهلال في دوري محمد بن سلمان:

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الـ4 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل إيجابيًّا أمام الاتحاد، الشباب والباطن، وسلبيًّا ضد الأهلي، ويتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الزعيم الترتيب برصيد 26 نقطة.

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