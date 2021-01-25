المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يعد هاتف Galaxy S21 Ultra هاتفًا فائقًا جديدًا من سامسونج لعام 2021، ويظهر بقوة باعتباره الأفضل من نوعه، بسعر يناسبه.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، والتي قدمت عرضًا للهاتف الجديد، قالت: إنه مجهز بنظام كاميرا جديد أكثر قوة- مع عدسات زووم بصري واحدة وليس عدستين في الخلف لتقريب بصري 10x ضخم.

هاتف عملاق من سامسونج:

ويأتي هذا الجهاز الذي تبلغ تكلفته 1149 جنيهًا إسترلينيًّا من سامسونج ليكون واحدًا من الأجهزة الجديدة الخاصة بسامسونج في عام 2021، والذي يتضمن أيضًا جهازًا أصغر وأرخص بسعر 769 جنيهًا إسترلينيًّا وهو S21، وS21+.

ويبدو جهاز Galaxy S21 Ultra على نطاق واسع مثل سابقيه- شاشة كاملة في المقدمة، وجوانب من الألومنيوم وظهر زجاجي، ويعتبر التغيير الأكثر وضوحًا وتميزًا هو الكاميرا الجديدة الخاصة بالهاتف.

Galaxy S21 Ultra هو هاتف كبير الحجم وثقيل الحجم نسبيًّا من المقرر أن يتنافس مع Note 20 Ultra وiPhone 12 Pro Max، ويمكن حمله بيد واحدة لكن المعظم سيحتاج إلى يدين لاستخدامه.

يأتي Galaxy S21 Ultra مزودًا بمعالج Exynos 2100 من سامسونج الذي تم إصداره مؤخرًا في أوروبا (كما تم اختباره) أو Qualcomm’s Snapdragon 888 في الولايات المتحدة، ويأتي كلا الخيارين بسعة 12 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي حسب الطراز.

ويتميز الهاتف بعمر أطول للبطارية، لتصل البطارية لما يزيد إلى 35 ساعة متواصلة.

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