ستراندبيرج ينفرد بصدارة هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل المهاجم الكولومبي كارلوس ستراندبيرج تألقه مع أبها في الجولة الـ11، لينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ستراندبيرج يتصدر قائمة الهدافين:

وخطف كارلوس ستراندبيرج الأنظار خلال مباراة العين ضد أبها الماضية، وسجل هاتريك في شباك أصحاب الأرض، ليقود فريقه لتحقيق فوز هام برباعية مقابل هدفين.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الهدافين بعد مرور 11 جولة، والتي يتصدرها المهاجم السويدي بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف.

هدافو دوري محمد بن سلمان:

ويحتل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، فابيو أبرو المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 أهداف، ثم نجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو برصيد 7 أهداف، بعدما أحرز ثنائية في شباك السماوي.

ونجح 5 لاعبين في تسجيل 6 أهداف خلال الـ11 جولة الماضية، وهم؛ نجم النادي الأهلي، عمر السومة، مهاجم فريق الاتفاق، فيليب كيش، لاعب ضمك، إيميليو زيلايا، نجم نادي الفيصلي، جوليو تافاريس، ومهاجم الوحدة، ديميتري بيتراتوس.

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