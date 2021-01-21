سدافكو تعلن نتائجها المالية بانخفاض أرباحها 5.7%

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-12-31 (تسعة أشهر).

انخفاض صافي الربح:

وقالت السعودية لمنتجات الألبان بحسب بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إنه بلغ صافي الربح في هذا الربع 64.2 مليون ريال بانخفاض بلغ 3.9 مليون ريال (-5.7%) عن نفس الربع من العام السابق ولكن بنسبة معقولة 13% من صافي المبيعات، مرجعةً ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وانخفاض هامش الربح والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض المصاريف.

كما بلغت صافي المبيعات في هذا الربع 482 مليون ريال بنسبة انخفاض 1.32% (6.4 مليون ريال) عن نفس الربع من العام السابق، حيث كان الاستهلاك من مبيعات الحليب أقل بنسبة -8.1%، بينما ارتفعت لمعجون الطماطم بنسبة 4.1% ، كما ارتفعت مبيعات الآيس كريم بنسبة 17.9%.

وأكدت سدافكو أنها تستمر في المحافظة على مركزها التنافسي في قطاعات السوق الرئيسية حيث بلغت الحصة السوقية من الحليب المشروب 28.2%، ومعجون الطماطم 49.9% والآيس كريم 26.3%، فيما بلغ هامش الربح في هذا الربع 33.4% مقابل 36.1% لنفس الربع من العام السابق حيث انخفض نتيجة الامتصاص الجزئي لأثر ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪.

انخفاض مصاريف سدافكو:

وانخفض إجمالي المصاريف (مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية) عن العام السابق بمبلغ 6.7 مليون ريال نتيجة انخفاض مصاريف الدعاية والإعلان.

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