سرور: التحكيم أفقد النصر 13 نقطة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن العالمي تعرض لأخطاء تحكيمية عديدة أثرت على مسيرته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أخطاء التحكيم أثرت على النصر

وتحدث هاشم سرور عن أخطاء الحكام في مباريات العالمي، قائلًا: “من بداية الدوري حتى اليوم وبسبب غلطات التحكيم خسر النصر 13 نقطة كانت كفيلة أن تجعل النصر الأول في سلم الترتيب وفرق كبير بينه وبين صاحب المركز الثاني”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وفي حال انتهاء الدوري ولم يكن العالمي البطل فإني لا أعترف بالبطل مهما كان اسمه لأن البطل الحقيقي في نظري النصر الذي ظلم أمام أعيننا”.

وأضاف: “من تاريخ بداية كرة القدم في السعودية حتى هذا اليوم لم نشهد غلطات تحكيمية مثل ما شاهدنا في هذا الدوري والسبب ربما يعود لعدم تأهيل الحكم المحلي لإدارة مباريات فيها لاعبون كبار يعتبرون نخبة من نجوم العالم!”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الاتحاد في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي، يوم السبت المقبل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الدور الأول.

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