سرور: الكفاءة المالية ربما تجعل النصر الأفضل والأقوى

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور على عدم حصول على العالمي على شهادة الكفاءة المالية، مؤكدًا أن ذلك ربما يجعل الأصفر الأقوى والأفضل بين الأندية.

الكفاءة المالية طريق النصر للتألق

وكان رئيس لجنة الكفاءة المالية، عبدالله كبوها، قد أعلن مساء أمس الخميس، أن العالمي هو أعلى نادٍ عليه ديون بقيمة 76 مليون ريال، يليه نادي الاتحاد بواقع 52 مليون ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الكفاءة المالية طريق ربما يجعل النصر الأفضل والأقوى بين الأندية”.

وتابع: “السبب أن لديه مجموعة كبيرة من النجوم المحليين الموجودين والمعارين بخلاف أفضل النجوم الأجانب فمن المفترض التركيز وجلب ما يريد من اللاعبين المحليين ويكون لدى النصر استراتيجية جلب الأجانب حسب الاحتياج للمراكز في المستقبل”.

تألق نجوم العالمي المعارين

وأضاف: “نجوم العالمي المعارون أصبح لهم بصمة مع الأندية التي يلعبون لها حاليًا، وهذا جيد عندما يعودون للنصر وأتمنى من الجهاز الفني في الفريق، الاستغناء عن بعض المحليين الموجودين حاليًا دون ذكر اسم أحد لأن التقييم بالعمل والمستوى من يحدد”.

واختتم هاشم سرور تغريداته قائلًا: “شهادة الكفاءة المالية لنادي كبير مثل النصر تختلف عن أي نادٍ؛ وذلك بحسب حجم وجودة لاعبي العالمي.. وهذا ما جعل الفاتورة في الأصفر هي الأعلى”.

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