سعيد العويران: النصر سيحسم لقب السوبر إذا استخدم 3 عوامل

المواطن - محمد سمعه

أكد سعيد العويران، نجم الشباب الأسبق، أن النصر سيكون قادرًا على حسم لقب السوبر السعودي في حال استخدم 3 عوامل قبل مواجهة نادي الهلال.

وقال العويران عبر حسابه في “تويتر”: “يلعب العالمي السوبر وتخنقه الظروف، ولكن الفوز بالكأس ليس صعب إذا تعامل العالمي بهدوء وتركيز داخل الملعب، ولكي يتفوق العالمي يحتاج إلى أولًا تجاهل ضغوط الإعلام الضد والمتحالف معه، وثانيًا استنساخ قتالية حسين عبدالغني وتوزيعها على اللاعبين بالتساوي وثالثًا الثقة في البعض”.

موعد بدء لقاء السوبر السعودي:

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء السبت، كما ستُنقل على القناة الرياضية السعودية الأولى.

ويرعى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مباراة الهلال ضد النصر في بطولة السوبر.

ما قاله وزير الرياضة عن لقاء الهلال والنصر ؟

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة: “حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات ولله الحمد بدعم سخي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي ساهم في تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة الحوكمة، فضلًا عن البرامج التطويرية على كافة مستويات الفئات السنية، والتي ستساهم- بإذن الله- في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه”.

واختتم سموہ تصريحه قائلًا: “كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية”.

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