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سفلتة وصيانة 2,3 مليون متر مربع من طرق الرياض خلال 90 يومًا
خلال الربع الرابع من عام 2020

سفلتة وصيانة 2,3 مليون متر مربع من طرق الرياض خلال 90 يومًا

2021/01/04
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سفلتة وصيانة 2,3 مليون متر مربع من طرق الرياض خلال 90 يومًا
المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ أعمال سفلتة وصيانة للطرق بمساحة إجمالية تبلغ 2,316,487 مترًا مربعًا خلال الربع الرابع من عام 2020، ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، ورفع كفاءة طرق العاصمة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

طرق الرياض

وتشمل الجهود التي أعلنتها الأمانة سفلتة 2,009,365 مترًا مربعًا من طرق مدينة الرياض، وإصلاح 205,840 مترًا مربعًا من الهبوطات والحفر، إلى جانب تنفيذ دهانات أرضية بمساحة 66,684 مترًا مربعًا، وتنظيف 34,598 مترًا مربعًا من دهانات الطرق والشوارع.

طرق الرياض

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بتطوير الطرق ضمن استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بجودة الحياة في المدينة، ورفع كفاءة شبكات النقل لتيسير تنقل السكان داخل العاصمة، والتي تتكامل مع مبادرات الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري.

طرق الرياض


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