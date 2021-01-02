سلطنة عمان تتبنى الموازنة العامة بعجز 5.7 مليار دولار

المواطن - متابعة

أعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة عن ميزانيتها للعام 2021، بعجز قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هي 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020.

واحتسبت الحكومة في تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارًا للبرميل.

أما النفقات فحددت بـ10.88 مليار ريال أي أقل بنسبة 14% عن 2020.

وستمول السلطنة نسبة 73 % من العجز، أي مبلغ 1.6 مليار ريال من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بحوالي 600 مليون ريال عبر السحب من الاحتياطيات المالية.

ولا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا وهي غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وعانت السلطنة على غرار الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط من تدني الطلب المتواصل الذي زادت من حدته جائحة “كوفيد-19″، فيما سجلت 130 ألف إصابة بكوفيد-19 تسببت بوفاة 1500 شخص.

شارك الخبر