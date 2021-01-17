سلطنة عمان تغلق المنافذ البرية أسبوعًا لمواجهة كورونا

المواطن - متابعة

قررت سلطنة عمان إغلاق المنافذ البرية لمدة أسبوع اعتبارًا من مساء غد الاثنين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا في سلطنة عمان

وحتى الآن يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السلطة 131 ألف حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 124 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 1500 حالة بقليل.

لقاح كورونا في عمان

يأتي هذا فيما تتواصل عملية تلقي لقاح كورونا في عمان حيث بلغ عدد الجرعات التي تم تلقيها 24773 جرعة بنسبة تغطية بلغت 93 % بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة العمانية.

وأعلنت الوزارة اليوم أن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة تلقى قبل قليل الجرعة الثانية من لقاح كوفيد١٩ بمجمع بوشر التخصصي.

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