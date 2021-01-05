سلمان الدوسري: 5 نتائج هامة في قمة القمم بالعلا

المواطن - الرياض

استعرض الكاتب سلمان الدوسري أهم نتائج قمة التعاون الخليجي في العلا، واصفًا إياها بأنها “قمة القمم”.

وقال الدوسري في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن أهم نتائج القمة الخليجية هي:

1- المصالح العليا باقية والخلافات زائلة.

2- خطوات شجاعة لتوقيع الاتفاق.

3- عدم المساس باللحمة الوطنية أو التدخل بالشؤون الداخلية.

4- مكافحة جماعية للتطرف والإرهاب.

5- الجميع رابح، ولا أحد خاسر.

ورأس ولي العهد أعمال القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد في كلمته على أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تعتبر أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًّا وموحدًا من أهم الأولويات.

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