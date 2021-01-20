سلمان الفرج بعد التجديد: على الأفراح نلتقي كعادة الزعيم

المواطن - مروة نبيل

أعرب سلمان الفرج عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل.

سلمان الفرج هلالي حتى 2025

وفي أول تعليق له بعد التجديد رسميًا، قال سلمان الفرج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “اللهم لك الحمد.. 4 مواسم جديدة في بيتي الثاني نادي الهلال”.

وتابع: “شكرًا لرئيس النادي الاستاذ فهد بن نافل وأعضاء مجلس ادارته، والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واخواني اللاعبين.. شكرًا للمدرج الهلالي الكبير على دعمه ومساندته الدائمة.. على الأفراح نلتقي كعادة الزعيم”.

وأنهت إدارة نادي الهلال إجراءات تجديد عقد سلمان الفرج حتى عام 2025، مساء أمس الثلاثاء، فيما أكدت تقارير أنه سيحصل على 10 ملايين ريال في الموسم الواحد، ليكون أغلى لاعب سعودي في الفترة الحالية.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، غابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الـ4 جولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل إيجابيًّا أمام الاتحاد، الشباب والباطن، وسلبيًّا ضد الأهلي.

ويستعد الهلال لمواجهة التعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الزعيم الترتيب برصيد 26 نقطة.

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