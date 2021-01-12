سهم تويتر يهوي بعد إغلاق حساب ترامب

المواطن - متابعة

هوى سهم شركة “تويتر” في البورصات الأوروبية، يوم أمس الاثنين، بعدما أغلق موقع التواصل الاجتماعي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيانات موقع “بلومبرغ” فقد تراجع السهم، بنسبة 6.76% إلى 39.07 يورو.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قد علقت يوم الجمعة الماضي حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم بسبب وجود “خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف”.

وقبل ذلك أغلق كل من “تويتر” و”فيسبوك” و”سناب” يوم الأربعاء مؤقتًا حسابات الرئيس الأمريكي، حيث سارعت عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

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