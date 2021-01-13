سيارات هيونداي موتورز المفضلة في السعودية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

فازت شركة هيونداي موتورز بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز PR Arabia National Auto Awards حيث تم اختيار طرازي باليساد وسوناتا لعام 2020 كأفضل سيارات في فئتهما في السعودية.

تفوق هيونداي

وحسبما ذكر موقع تايرز أند بارتس المختص بالسيارات، تم التصويت على طراز باليساد من قبل أكثر من 150 ألف شخص في السعودية، كما حصلت هذا الطراز على جائزة أفضل سيارة عائلية، بينما فازت سوناتا بالمركز الأول في فئة “Best Sedan” في النسخة الثامنة من الجوائز.

وأصبحت كل من باليساد وسوناتا علامتين تجاريتين شهيرتين في جميع أنحاء السعودية بفضل نهج هيونداي المبتكر في الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الراحة والراحة والسلامة لجميع الركاب.

تم إطلاق جوائز السيارات الوطنية للعلاقات العامة عام 2013، وهي تكرم جهود العاملين في صناعة السيارات، وتشجع الشركات على تقديم أفضل الخدمات للمساعدة في تحسين رضا العملاء بشكل عام.

سيارات هيونداي المميزة

تعكس هاتان الجائزتان التزام هيونداي ببناء سيارات عالية الجودة تقدم تجارب قيادة فائقة، مما يعزز مكانتها كواحدة من الشركات المصنعة للسيارات الرائدة في السعودية.

وقال بانج صن جيونج، نائب رئيس شركة هيونداي: “نحن فخورون للغاية بالحصول على هاتين الجائزتين، ونود أن نعرب عن امتناننا لشركة PR Arabia لاستضافتها هذا الحدث”.

كما نود أن نشكر الأشخاص الذين صوتوا لنا، وشركاءنا وفريقنا الذين لعبوا دورًا في تحقيق هذا النجاح.

منذ إطلاق سيارات هيونداي باليسيد وسوناتا على الطرقات، انتقلت العلامات التجارية من قوة إلى أخرى، ويسعدنا أن جهودنا في تحسين الطرازات قد تم الاعتراف بها من خلال اختيارنا كأفضل السيارات في فئتها.

باعتبارها واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر شهرة في هيونداي، فإن باليسيد ذات السبعة مقاعد تتميز بمساحة استثنائية للصف الثاني والثالث ومقاعد مرنة.

وقدمت هيونداي مؤخرًا مجموعة جديدة من المتغيرات للجيل الثامن من سوناتا للعملاء في السعودية.

ويمكن لركاب سوناتا هايبرد أيضًا الاستفادة من السقف الشمسي، والذي يعد واحدًا من العديد من الميزات المتقدمة.

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