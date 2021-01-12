سيدة ترتكب واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ الإنسانية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

حُكم على أم طعنت ابنها حديث الولادة حتى الموت بزوج من مقص أظافر، قبل رمي الجثة في حاوية قمامة بالسجن لمدة عامين.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، طعنت أناستازيا سكوريشينكو، وهي أم لثلاثة أطفال، الصبي بالمقص 22 مرة.

جريمة مروعة:

وقد اعترفت السيدة البالغة من العمر 30 عامًا بالجريمة خلال جلسة النطق بالحكم قائلة: “إن الطفل غير مرغوب فيه” ولم تستطع تحمل تكاليفه، وفقًا للتقارير.

واكتشفت محكمة مقاطعة زافودسكوي أن المرأة لم تكن لتعرف أن الطفل الثالث سيزيد الوضع المالي لأسرتها سوءًا.

وأظهرت الفحوصات أن الأم لم تكن تعاني من أي اضطرابات عقلية أو اكتئاب ما بعد الولادة وخططت للجريمة مسبقًا.

في 5 يناير الماضي، وُجهت إلى أناستازيا سكوريشينكو تهمة القتل العمد لطفلها وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين، وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن القضاة أخذوا في الاعتبار حقيقة أن الأم اعترفت بالذنب وخففوا من قرارهم.

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