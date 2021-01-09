شاهد .. أعمال إزالة المياه من أرضية ملعب الشرائع

المواطن - محمد سمعه

بدأت أعمال إزالة المياه من أرضية ملعب الشرائع، مستضيف مباراة الاتحاد وضمك بالجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل انطلاقة اللقاء بين الفريقين.

أعمال إزالة المياه مستمرة قبل انطلاقة اللقاء:

ونشر الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو لأعمال إزالة المياه من أرضية الملعب قبل موعد انطلاقة اللقاء.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن دراسة حكم مباراة الاتحاد وضمك ، تأجيل انطلاقة المباراة لمدة ساعة أو إقامتها في الموعد المحدد، وذلك بعد هطول أمطار على أرضية الملعب مستضيف المباراة.

وقالت القناة الرياضية السعودية عبر حسابها في تويتر: إنه يُوجد ترقب لقرار حكم مباراة بتأجيل اللقاء لمدة ساعة لينطلق في التاسعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم السبت، أو تُقام في موعدها المحدد وهو الثامنة إلا خمس دقائق.

سبب إقامة المباراة على ملعب الشرائع:

وجاءت إقامة مباراة الاتحاد ضد ضمك على ملعب الشرائع بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة، لوجود أعمال صيانة على الأخير تنتهي يوم 12 يناير الجاري.

وقبل بدء مباراة الاتحاد وضمك، كان التعاون سقط في فخ التعادل السلبي ضد نادي الرائد في ديربي القصيم، بينما يتقدم الشباب على الاتفاق حاليًّا بهدف دون رد.

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