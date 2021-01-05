شاهد الصور.. وصول رئيس وفد سلطنة عمان لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - واس

وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ونائب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة سيف البداعي.

وقد غادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي العماني معالي وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي .

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