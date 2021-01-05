‎الرئيسية
جديد الأخبار
شاهد الصور.. وصول رئيس وفد سلطنة عمان لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

شاهد الصور.. وصول رئيس وفد سلطنة عمان لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

2021/01/05
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
شاهد الصور.. وصول رئيس وفد سلطنة عمان لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان
المواطن - واس

وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

Eq9Mz1gXMAEpLmM

كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ونائب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة سيف البداعي.

وقد غادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي العماني معالي وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي .

Eq9MzYgXIAU5lmc Eq9My1oXUAA p5P


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :