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شاهد.. الكشف عن كأس السوبر السعودي 2021
تجمع المباراة بين الهلال والنصر

شاهد.. الكشف عن كأس السوبر السعودي 2021

2021/01/26
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد.. الكشف عن كأس السوبر السعودي 2021 تصميم كأس السوبر
المواطن - مروة نبيل
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1 كأس السوبر السعودي
1.1 النسخة السابعة من البطولة

كشف اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، عن تصميم كأس السوبر السعودي 2021، الذي سيجمع فريقي الهلال والنصر، يوم السبت المقبل.

 

كأس السوبر السعودي

ونشر حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر مراحل تصنيع كأس السوبر السعودي، حيث حافظ على الشكل الذي ظهر عليه في المواسم الماضية، وجاء بشكل مميز ولافت للأنظار.

كأس السوبر السعودي
تصميم كأس السوبر

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وقع مؤخرًا اتفاقية رعاية لبطولة كأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين، وشملت تغيير الاسم الرسمي لنسخة عام 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر بين الهلال والنصر، يوم 30 من شهر يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ولكن بدون جماهير، بسبب جائحة فيروس كورونا.

الهلال والنصر
موعد المباراة

النسخة السابعة من البطولة

وأقيم السوبر السعودي في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما توج فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة.

وعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحقيق لقب كأس السوبر في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة على حساب نادي التعاون.

تتويج النصر بالسوبر
جانب من تتويج النصر

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