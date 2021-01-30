شاهد .. النصراويون يُطالبون بركلة جزاء ضد ياسر الشهراني

المواطن - محمد سمعه

طالب لاعبو النصر، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو باحتساب ركلة جزاء على اللاعب ياسر الشهراني خلال لقاء النصر والهلال في بطولة السوبر السعودي.

وكان المغربي نور الدين أمرابط سدد الكرة فجاءت في يد الشهراني، وطالب الحكم الإيطالي باحتسابها لكن الحكم لم يستجب.

تشكيلة الهلال والنصر:

وجاء تشكيل الهلال للسوبر مكونًا من: “المعيوف، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانج هيون سو، البريك، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، جيوفنكو، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، جوميز”.

القائمة الاحتياطية للفريقين:

أما التشكيلة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “حبيب الوطيان، أمير كردي، مدالله العليان، محمد كنو، عبدالله عطيف، ناصر الدوسري، كاريلو، حمد العبدان، صالح الشهري”.

بينما اختار هورفات للعالمي تشكيلة مكونة من: “برادلي جونز، عبدالإله العمري، مادو، سلطان الغنام، أسامة الخلف، علي الحسن، بيتروس، عبدالمجيد الصليهم، خالد الغنام، أمرابط، رائد الغامدي”.

أما القائمة الاحتياطية للنصر فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبدالرزاق حمدالله، بيتي مارتينيز، عبدالله الخيبري، فراس البريكان، عبدالعزيز العلاوي، علي لاجامي”.

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