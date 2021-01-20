شاهد.. النعاس يغلب بيل كلينتون خلال كلمة جو بايدن

المواطن - متابعة

غلب النعاس الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بينما كان يحضر خطاب الرئيس الجديد جو بايدن في مراسم تنصيب تاريخية، بحسب “رويترز”.

وشهد حفل التنصيب تشديدات أمنية بالغة، بينما اقتصر الحضور على ألف شخص فقط.

وحضر المراسم في ساحة مبنى الكابيتول الرؤساء السابقون جورج دبليو بوش وباراك أوباما وبيل كلينتون.

بايدن يؤدي اليمين الدستورية:

وأدى جو بايدن اليمين الدستورية ظهر اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

ودعا في كلمة عقب القسم إلى “الوحدة”، متعهدًا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوّق العرق الأبيض وبـ”الإرهاب الداخلي”. وأشاد بيوم “أمل” و”انتصار للديمقراطية”.

مقر الكابيتول الأمريكي:

وانطلقت المراسم في مقر الكابيتول الأمريكي بعد أسبوعين من حصار أنصار ترامب للمبنى.

وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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