شاهد .. الهلال يصل حفر الباطن

المواطن - محمد سمعه

وصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى مدينة حفر الباطن، مساء اليوم الخميس وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الباطن غدًا الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الزعيم إلى تحقيق الفوز على نادي الباطن، من أجل الوصول للنقطة رقم 27 والانفراد بصدارة دوري المحترفين.

مهاجم الباطن أخطر عنصر ضد الهلال

ويُعتبر المهاجم الأنجولي فابيو أبرو هو أخطر لاعب في صفوف الباطن، وسيكون مصدر قلق للزعيم، حيث سجل هذا المهاجم 8 أهداف، كما يأتي كثاني هدافي الدوري بعد المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب فريق أبها، الذي أحرز 9 أهداف.

وتلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال مفاجأتين سارتين وذلك قبل مواجهة نادي الباطن غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأزرق يستعيد 2 من نجومه

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الحارس عبدالله المعيوف شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يُكمل البرنامج التأهيلي الخاص به، كما أدى الثنائي جانج هيون سو وعلي البليهي مرانًا لياقيًّا ضمن برنامجيهما التأهيليين، كما شهدت التدريبات مشاركة محمد جحفلي الذي أبدى جاهزيته لمواجهة الباطن.

شارك الخبر