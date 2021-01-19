شاهد بالصور.. نجاح تجربة زراعة الأرز لأول مرة في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تشتهر منطقة جازان بالعديد من أنواع المحاصيل الزراعية المختلفة وتسمى أيضاً بسلة المملكة الغذائية وتعتبر المنطقة الأفضل في المملكة العربية السعودية لزراعة عدة محاصيل زراعية وذلك بسبب خصوبة التربة وانخفاض معدل التبخر وكثرة الأمطار الغزيرة طوال أيام السنة ونجحت تجربة زراعة الأرز لأول مرة في المنطقة وذلك في محافظة العيدابي.

نجاح زراعة الأرز

وقال مفرح حسن غزواني صاحب أول مزرعة أرز في جازان لـ”المواطن“: تقاعدت من حرس الحدود بسبب إصابة في الحد الجنوبي وبعدها اتجهت إلى مزرعتي والواقعة في محافظة العيدابي شرق جازان وبدأت فكرة زراعة الأرز في شهر يوليو 2020 وقد ساعدتني خصوبة التربة وتوفر المياه الجوفية ومياه الأمطار الغزيرة في بداية الزراعة.

اجتهاد شخصي

ويضيف الغزواني قائلاً: كانت فكرة زراعة الأرز تراودني منذ فترة وبعد تقاعدي أخذت العمل في مزرعتي وكان الاجتهاد مني شخصياً ولم أجد الدعم من أي جهة وبدأت العمل على الزراعة.

بداية العمل في المشروع

وبين الغزواني قائلاً: أول ما قمت به تهيئة الأرض وحرثها وتنظيفها من بعض الأشجار والنباتات والحشائش وبعدها اتجهت إلى محلات بيع البذور واشتريت بذور الأزر وزراعتها بطريقة الحرث بالحراثة.

حصاد أول محصول

وأردف الغزواني قائلاً: إن زراعة الأرز ليست بالأمر السهل وقد كان أخي زولان الغزواني خير معين معي والمشرف معي أيضا على زراعة الأرز وبفضل الله وتوفيقه تم حصد 230 كيلو من الأرز الهندي من الدرجة الأولى وذلك بعد شهرين و25 يوم وسوف أواصل الزراعة في مساحات واسعة في المستقبل القريب بإذن الله.



الخطة المستقبلية الخطة المستقبلية

وتحدث الغزواني قائلاً: بعد أول محصول ونجاح عملية الزراعة قمت بزراعة على مساحة أوسع وبإذن الله سوف يكون الحصاد قريبا حيث من المتوقع أن يتجاوز المحصول 500 كيلو وسوف نستمر في الزراعة ما دام أن عملية الزراعة الأولى تمت بنجاح وأتمنى من صندوق التنمية بجازان دعمي حتى يتم تطوير مزرعتي وتطوير زراعة الأرز بشكل عام وإن شاء الله يتم تغطية السوق بالأرز ويكون ذلك دعما لاقتصاد جازان.

واختتم الغزواني حديثة لـ”المواطن” قائلاً: أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الزراعة كما أتمنى من سمو سيدي أمير منطقة جازان بزيارتي في مزرعتي وأيضا المسؤولين ودعمي وتشجيعي لإنتاج وتطوير المزرعة ليتم إنتاج محصول لا يقل عن 1000 كيلو في نهاية هذه السنة مثمنا جهود المسؤولين في المنطقة بدعم وتشجيع الاستثمار والمواطنين

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