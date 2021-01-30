شاهد .. سلمان الفرج يغادر مباراة الهلال والنصر مصابًا

المواطن - محمد سمعه

غادر اللاعب سلمان الفرج مباراة الهلال والنصر، المقامة حاليًّا في بطولة كأس السوبر السعودي؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد احتكاك بينه وبين اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب النصر.

تدخل بيتروس يحرم سلمان الفرج من استكمال المباراة:

وجاءت إصابة الفرج بعد تدخل قوي من بيتروس على كاحله الأيمن، ليغادر قائد الهلال المباراة مصابًا، ويحل بديلًا له اللاعب محمد كنو.

وكان الفرج جدد في الأيام الماضية عقده مع الهلال قبل مواجهة النصر في بطولة السوبر السعودي، ليبقى مع الزعيم حتى عام 2025.

النصراويون يطالبون بركلة جزاء:

وفي وقت سابق، طالب لاعبو النصر، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو باحتساب ركلة جزاء على اللاعب ياسر الشهراني خلال لقاء النصر والهلال في بطولة السوبر السعودي.

وكان المغربي نور الدين أمرابط سدد الكرة فجاءت في يد الشهراني، وطالب الحكم الإيطالي باحتسابها لكن الحكم لم يستجب.

يذكر أن الهلال كان حسم لقب كأس الملك موسم 2019/ 2020 على حساب النصر بنتيجة 2/ 1 يوم 28 نوفمبر الماضي.

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