شاهد.. شجاعة مواطن في إنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان بعسير

أبدى مواطن شجاعة منقطعة النظير حين خاطر بحياته لإنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان في منطقة عسير.
📍 شاهد
شجاعة مواطن في أنقاذ طفل جرفته سيول #أحد_ثربان
بمنطقة #عسير
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. pic.twitter.com/MZPtyRacfB
— طقس (@tqqs) January 9, 2021
وأظهر مقطع فيديو متداول المواطن وهو يلقي بنفسه في مجرى السيل لالتقاط الطفل الذي جرفته المياه المتدفقة بقوة شديدة.
وتمكن المواطن من إنقاذ الطفل قبل أن يصل إلى منحدر سحيق وتغمره المياه بشكل كامل.
وفي وقت لاحق أفاد الحساب الذي نشر المقطع على تويتر أن صحة الطفل والبطل الذي أنقذه بخير.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في وقت سابق من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وظهران الجنوب ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.