شاهد.. شجاعة مواطن في إنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان بعسير

المواطن - الرياض

أبدى مواطن شجاعة منقطعة النظير حين خاطر بحياته لإنقاذ طفل جرفته سيول أحد ثربان في منطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو متداول المواطن وهو يلقي بنفسه في مجرى السيل لالتقاط الطفل الذي جرفته المياه المتدفقة بقوة شديدة.

وتمكن المواطن من إنقاذ الطفل قبل أن يصل إلى منحدر سحيق وتغمره المياه بشكل كامل.

وفي وقت لاحق أفاد الحساب الذي نشر المقطع على تويتر أن صحة الطفل والبطل الذي أنقذه بخير.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه في وقت سابق من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات المجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وظهران الجنوب ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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