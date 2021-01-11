شاهد .. شكل أرضية ملعب الجوهرة المشعة بعد إتمام الصيانة

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد موقع “تويتر” صورة حديثة لـ شكل أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وذلك بعد إتمام عملية الصيانة لأرضيته قبل مباراتي الاتحاد وأبها، والأهلي والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الجوهرة المشعة يستقبل كلاسيكو الأهلي والهلال

وكان الأهلي والاتحاد خاضا مبارياتهما بالفترة الأخيرة خارج ملعب الجوهرة بسبب عملية الصيانة، كما أن عبدالعزيز الجميعة مراسل القنوات الرياضية السعودية كان أكد أن ملعب الجوهرة سوف يعود ويستقبل مباريات الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الثانية عشرة.

يذكر أن الاتحاد كان واجه ضمك في دوري المحترفين على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.

ونشر الحساب الرسمي لـ “جول” عبر تويتر الصورة الحديثة لـ ملعب الجوهرة بعد تجديد أرضيته.

يذكر أن الهلال كان تعادل مع فريق الباطن الجمعة الماضية بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الثانية عشرة، بينما خسر الأهلي من نادي القادسية بثلاثية مقابل هدف.

الهلال في الصدارة والأهلي ثالثًا

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعد الخسارة من القادسية وفوز الشباب على نادي الاتفاق بهدف دون رد.

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