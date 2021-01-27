شاهد .. كأس السوبر السعودي في أبهى حلة

المواطن - محمد سمعه

وصل كأس السوبر السعودي في أبهى حلة لها إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك قبل 72 ساعة من انطلاق صافرة المباراة بين ناديي الهلال والنصر يوم السبت المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ بطولة السوبر السعودي عبر “تويتر” صورًا للكأس قائلًا عنها: “من سيفرح به؟”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد وقع مؤخرًا اتفاقية رعاية لبطولة كأس السوبر السعودي مع شركة مياه بيرين، وشملت تغيير الاسم الرسمي لنسخة عام 2021.

15 هدفًا في 6 نسخ لـ السوبر السعودي:

وفي وقت سابق، كشف حساب السوبر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائيات الأهداف في البطولة قبل نهائي 2021، وعلق قائلًا: “15 هدفًا في 6 مباريات.. عشنا أهدافًا ممتعة لا تُنسى، شاركنا أجمل هدف تم تسجيله طوال النسخ السابقة”.

وجاءت إحصائيات الـ15 هدفًا، كالتالي؛ 9 أهداف تم تسجيلها بالقدم اليُمنى، مقابل 3 بالرأس ومثلها بالقدم اليُسرى، وتم إحراز هدف واحد من ركلة حرة مباشرة، وهدفين من خارج منطقة الجزاء، مقابل 12 هدفًا من داخل المنطقة.

وتُعد أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف في جميع النسخ السابقة من بطولة كأس السوبر السعودي هي مواجهة الفتح ضد الاتحاد عام 2013، والتي حسمها النموذجي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيم كأس السوبر في 6 نسخ سابقة بداية من 2013 التي حققها نادي الفتح، فيما توج فريق الشباب لقب النسخة الثانية، وفريق الهلال حقق لقب الثالثة، فيما حسم الأهلي لقب النسخة الرابعة.

النصر آخر المتوجين بـ كأس السوبر السعودي:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق لقب كأس السوبر مرة أخرى في النسخة الخامسة، فيما حقق النصر لقب النسخة الأخيرة على حساب نادي التعاون.

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