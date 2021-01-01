شاهد .. كريستيانو رونالدو يُقدم هدية خاصة لـ عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، هدية خاصة إلى السوري عمر السومة نجم الأهلي، وذلك قبل نهاية عام 2020.

ونشر السومة عبر حسابه في ” الإنستجرام” صورة له وهو يحصل على قميص كريستيانو رونالدو نجم اليوفي حيث وقع الأخير عليه.

تعليق السومة على هدية كريستيانو رونالدو

وعلق السومة على هدية كريستيانو رونالدو قائلًا: “كل واحد عنده شخص مثله الأعلى في مجال ما، ومثلي الأعلى هو كريستيانو رونالدو لأنه مثال للاعب المتكامل، شكرًا لك كريستيانو”.

وفي سياق آخر، أصبح النجم عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي قريبًا من تجديد عقده مع الراقي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان السومة بدوره قريباً من دخول الفترة الحرة في يناير الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق جديد دون الرجوع إلى إدارة الراقي.

عمر السومة سيُجدد لـ الأهلي لمدة 3 مواسم

وبحسب الزميلة “البلاد” فإن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع وكيل السومة للتجديد لمدة 3 مواسم مقبلة كما تم الاتفاق على كافة البنود المالية ويتبقى فقط توثيق العقود داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وسيكون جمهور الأهلي سعيد كثيرًا ببقاء السومة داخل الراقي كونه منقذ الفريق في الكثير من الأوقات الصعبة.

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