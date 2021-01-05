شاهد.. لحظة وصول قادة الخليج إلى قاعة مرايا لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - الرياض
وصل قادة ورؤساء ووفود دول مجلس التعاون إلى قاعة مرايا حيث تعقد أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
فيديو | لحظة وصول قادة ورؤساء ووفود دول الخليج إلى #قاعة_مرايا لبدء انقعاد القمة #القمة_الخليجية_في_العلا#صحيفة_المواطن #العلا
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 5, 2021
وكان قد اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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