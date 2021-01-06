شاهد .. لقطات من مناورة كروية جمعت بين وزير الرياضة ورئيس الفيفا

المواطن - محمد سمعه

شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في مناورة كروية على أحد ملاعب الكرة الخماسيةـ حيث جمعت المناورة بينه وبين السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نجوم الكرة السعودية يشاركون وزير الرياضة وإنفانتينو في المناورة

وشارك في المناورة مجموعة من نجوم المنتخب السعودي السابقين مثل سامي الجابر ومحمد الدعيع وشارك كذلك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقبل المناورة، نشر سامي الجابر، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، مقطع فيديو لما دار بينه وبين السويسري جياني إنفانتينو.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر عبر حساب Snap Chat للجابر حديثه المرح مع إنفانتينو، وذلك قبل بدء مباراة ودية بينهما في أحد ملاعب الخماسي، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان قميص المنتخب السعودي. وجاء لقاء سامي الجابر وإنفانتينو على خلفية قدوم الأخير إلى السعودية ظهر اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. رئيس الفيفا مُنبهر بما تفعله السعودية وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على انبهاره بما تفعله السعودية في مجال كرة القدم، مضيفًا أن الفيفا سيرى ثمار ما تفعله المملكة من رؤية وإستراتيجية واضحة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتحدث إنفانتينو أثناء زيارته لمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: ”حقيقة أنا منبهر بما تفعله السعودية في مجال كرة القدم وسعيد بـ منشآت الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنهم محترفون وأعلم تمامًا أن المملكة أمة تعشق كرة القدم”.

وأضاف رئيس الفيفا: “بالطبع الفيفا سيرى ثمار ما تفعله السعودية خلال السنوات المقبلة بسبب الرؤية والإستراتيجية التي يسيرون عليها، ويجدر بي الثناء على جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وكامل الفريق الذي يقوم بعمل رائع”.

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