شاهد .. ماذا قال لوشيسكو بـ نقاشه الحاد مع الحكم ماجد الشمراني ؟

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، في نقاش حاد، مع الحكم ماجد الشمراني حكم لقاء الأزرق والأهلي، وذلك عقب تعادل الفريقين بدون أهداف.

🎙 رازفان لوشيسكو لحكم اللقاء: أنت تعرف بأن لقطة صالح الشهري ضربة جزاء صحيحة ولكن لم تملك الشجاعة لاحتسابها #الأهلي_الهلال#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/VghMNiIJ3V — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 15, 2021

وكان لاعبو الهلال طالبوا الحكم بركلة جزاء للاعب صالح الشهري بعد تدخل عنيف عليه من اللاعب الصربي فيجسا لكن الحكم ماجد الشمراني ذهب إلى تقنية الفيديو وأقر باستكمال اللعب.

وقال مدرب الهلال للحكم بعد نهاية اللقاء: “أنت ظلمتنا في ركلة جزاء، وذهبت لتشاهدها وتعلم أنها ركلة جزاء لكنك لست شجاعًا لاحتسابها”.

وعلى الفور كان رد فعل حكم مباراة الأهلي والهلال، هو إشهار البطاقة الصفراء في وجه لوشيسكو قبل خروجه من أرضية الملعب.

أحداث مباراة الهلال والأهلي:

وبدأت أحداث الشوط الأول بقوة وسخونة، حيث احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للأهلي سددها السوري عمر السومة، ولكن عبدالله المعيوف حارس الهلال ارتدى ثوب الإجادة وتصدى لها بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وبعد ذلك استمر ضغط الأهلي القوي سعيًا لإحراز الهدف الأول في شباك المعيوف عبر ضغط الهجمات من ميتريتا والغاني صامويل أوسو ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس المعيوف. وسقط الفرنسي جوميز في منطقة جزاء النادي الأهلي على أمل احتساب ركلة جزاء له لكنه كان في وضعية تسلل. وانتهت أحداث الشوط بالتعادل السلبي حيث قاتل الفريقان للفوز في الشوط الثاني؛ كون الفوز وحصد النقاط الثلاث أمرًا مهمًّا للفريقين. وفي الشوط الثاني انفرد اللاعب الغاني صامويل أوسو بمرمى عبدالله المعيوف لكن الأخير تألق وأنقذ مرمى الأزرق من فرصة هدف محقق. وواصل لاعبو الأزرق إهدارهم للفرص عبر الفرنسي جوميز والأرجنتيني لوسيانو فيتو. لوشيسكو دفع بالشهري لتغيير نتيجة المباراة: ودفع المدرب رازفان لوشيسكو بالمهاجم صالح الشهري، حيث تعرض للعرقلة من قبل اللاعب الصربي فيجسا لاعب الأهلي وسط مطالبات بركلة جزاء للزعيم، لكن الحكم ماجد الشمراني أقر باستكمال اللعب بعد العودة إلى تقنية الفيديو. ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليتعادل الهلال للأسبوع الرابع تواليًا ويُصبح رصيده 26 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الأهلي 23 نقطة في المركز الثالث. 🎥 نقاش حاد لمدرب الهلال رازفان مع الحكم ماجد الشمراني بعد نهاية المباراة.#الاهلي_الهلال pic.twitter.com/MYVJv1qWti — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 15, 2021

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