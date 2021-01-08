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شاهد .. مشجع القادسية عن العويس: تهجم علي وحاول ضربي !
الخلاف حدث عقب لقاء الأهلي والقادسية

شاهد .. مشجع القادسية عن العويس: تهجم علي وحاول ضربي !

2021/01/08
الساعة 11:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شاهد .. مشجع القادسية عن العويس: تهجم علي وحاول ضربي !
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 محمد العويس حاول ضرب المشجع !
2 حارس الأهلي انطلق نحو المنصة بعد المباراة:

كشف خالد المرشود، مشجع نادي القادسية، ما حدث بينه وبين محمد العويس حارس الأهلي بعد أن دخل الثنائي في تلاسن وخلاف، عقب خسارة الأهلي بثلاثية لهدف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

محمد العويس حاول ضرب المشجع !

وتحدث المرشود لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “بعد فوز القادسية، حارس الأهلي حاول التهجم علي وضرب سبرنت للقدوم إلى المنصة، وعندما وجدته قريب أخبرته بأن يهدأ قليلًا، وهو حاول الهجوم علي ليضربني”.

وتابع خالد المرشود: “هذا كل ما حدث، ولم يحدث أي شيء آخر، وأقول لحارس الأهلي أنت تمثلنا في المحافل الدولية، يجب عليك ألا ترد على استفزازات الجماهير، وتعلم أن تكون مثل محيسن الجمعان وماجد عبدالله، لاعبون دوليون وتعرضوا للضغوطات وللسب في الأعراض، ولم يستجيبوا”.

حارس الأهلي انطلق نحو المنصة بعد المباراة:

والتقطت عدسات الكاميرا الخلاف الحاد بين العويس وأحد أعضاء مجلس جماهير فارس الشرقية، عقب خسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف، ليتدخل المحيطون بالحارس من أجل تهدئة الموقف والأوضاع.


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    ‎تعليق واحد

    1. ابومنذر

      كيف يدخلون مشجعين وهو ممنوع على عامه الرياضيين والا واسطات وبعدين هو يكذب هو من استفز العويس داخل الملعب

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