شاهد .. مناوشات بين بيتروس والإداريين بـ الاتحاد

دخل اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، في مناوشات مع الجهاز الإداري بنادي الاتحاد بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
فيديو | مناوشات بين بيتروس والجهاز الإداري بنادي #الاتحاد بعد نهاية المباراة#الاتحاد_النصر#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/pdtZvOs4AK
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 24, 2021
حسين عبدالغني يُهدئ بيتروس:
والتقطت عدسات الكاميرا حديث اللاعب البرازيلي بشكل غاضب بينه وبين الجهاز الإداري في العميد أثناء خروجه من أرضية ملعب الشرائع، متجهًا لغرفة تغيير الملابس، بينما حاول حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر تهدئته.
أحداث مباراة الاتحاد والنصر:
وكانت انتهت أحداث مباراة الاتحاد والنصر، مساء اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التعادل السلبي، حسم الشوط الأول بين الفريقين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.
وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الفريقين لكن لم ينجح أي منهما في إحراز الهدف الأول في شباك الآخر، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.
وسدد اللاعب فهد المولد لاعب العميد كرة ارتطمت بالعارضة لينتهي الشوط الأول سلبيًّا بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب خالد الغنام، نجم نادي النصر، في افتتاح أهداف الكلاسيكو بإحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد.
وسدد الغنام كرة قوية بعد تلقيه تمريرة عرضية من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط لتسكن يمين مرمى الحارس مارسيلو غروهي بالدقيقة الثانية والستين من عمر المباراة.
وألغى الحكم هدفًا للاعب عبدالعزيز البيشي بعد الرجوع لتقنية الفيديو؛ بسبب وجود رومارينيو في حالة تسلل.
ولم يستسلم العميد، ونجح عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الثالثة والتسعين، بعد خطأ دفاعي قاتل من اللاعب أسامة الخلف.
وبعد المباراة، أصبح رصيد العميد 25 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد النصر 21 نقطة في المركز السادس.