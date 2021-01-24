شاهد .. مناوشات بين بيتروس والإداريين بـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، في مناوشات مع الجهاز الإداري بنادي الاتحاد بعد نهاية مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حسين عبدالغني يُهدئ بيتروس:

والتقطت عدسات الكاميرا حديث اللاعب البرازيلي بشكل غاضب بينه وبين الجهاز الإداري في العميد أثناء خروجه من أرضية ملعب الشرائع، متجهًا لغرفة تغيير الملابس، بينما حاول حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر تهدئته.

أحداث مباراة الاتحاد والنصر:

وكانت انتهت أحداث مباراة الاتحاد والنصر، مساء اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التعادل السلبي، حسم الشوط الأول بين الفريقين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.

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