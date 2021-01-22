شاهد .. نجم الاتفاق ينجو من حادث مروع قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق، صورة لسيارته التي تعرضت لحادث مروع قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرض الكويكبي صورة عبر حسابه في سناب شات أوضحت الضرر الذي لحق بسيارته حيث علق عليها قائلًا: ” الحمد لله”.

نجم الاتفاق بخير

وكان خالد ناصر مدير المركز الإعلامي في الاتفاق، قال في تصريحات صحفية إن اللاعب بخير ولم يُصب بأي أذى، مضيفًا أن سيارته الخاصة هي التي تضررت من الحادث فقط.

يذكر أن الاتفاق يعيش أيامًا جيدة من الناحية الفنية، قبل مواجهة الأهلي حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة بعد الفوز على الرائد في الجولة الـ14.

الأهلي يُسقط أبها بالثلاثة قبل مواجهة الاتفاق

وقبل مواجهة الاتفاق، كان الراقي فاز على نادي أبها يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية دون مقابل، أحرزها كل من السوري عمر السومة هدفين واللاعب عبدالرحمن غريب هدفًا.

ويحتاج الراقي للفوز على الاتفاق من أجل الوصول للنقطة رقم 29 ومنافسة نادي الهلال على صدارة دوري المحترفين، أما فوز الاتفاق فيعني وصوله للنقطة رقم 24 والمنافسة على المركز الرابع مع نادي الاتحاد.

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