شاهد .. وزن لاعب الكونغو الزائد يخطف الأضواء في مونديال اليد بـ مصر

المواطن - محمد سمعه

سرق اللاعب جوتييه مفومبي لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد، الأنظار والأضواء في بطولة مونديال اليد 2021 المقامة حاليًا في مصر، وذلك بسبب وزنه الزائد بصورة غير طبيعية.

وسلطت وسائل إعلامية وصحفية في مصر، الضوء على مفومبي الذي شارك مع منتخب بلاده ضد الأرجنتين أمس الجمعة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث بلغ وزنه 110 كيلوجرامات مع طوله الذي يصل إلى 192 سم.

لاعب الكونغو يُبدع أمام راقصي التانجو

ورغم وزنه الزائد لكن اللاعب الكونغولي سجل 4 أهداف في شباك منتخب الأرجنتين بنسبة نجاح وصلت إلى 100% بعد أن سدد 4 تسديدات على شباك منتخب راقصي التانجو.

ورغم تألق مفومبي، لكن منتخب الكونغو خسر من منتخب الأرجنتين بنتيجة 28/22، ويجيد اللعب في مركز الدائرة، كما يعد واحدًا من أهم عناصر المنتخب الكونغولي.

وكانت مباراة الكونغو والأرجنتين أُقيمت مساء أمس الجمعة في الصالة المغطاة لـ ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة في البطولة.

موعد بدء ونهاية بطولة مونديال اليد بـ مصر

يذكر أن بطولة مونديال اليد بدأت في مصر من يوم 13 يناير وسوف تستمر حتى يوم 31 من الشهر الحالي.

يذكر أن منتخب مصر صاحب الأرض كان افتتح البطولة الأربعاء الماضي بالفوز على منتخب تشيلي، كما أن البطولة يشارك فيها 32 منتخبًا للمرة الأولى.

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