شاهد .. وزير الرياضة يُتابع لقاء كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

يُتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مباراة الهلال والنصر المقامة حاليًّا ضمن منافسات كأس السوبر السعودي.

وكان عبدالعزيز الفيصل وصل إلى المقصورة الرئيسية لملعب الملك فهد الدولي بالرياض من أجل رعاية لقاء السوبر السعودي، حيث سيُتوج الفائز بالمباراة الليلة بين الهلال والنصر.

ماذا قال وزير الرياضة قبل لقاء السوبر ؟

وقبل إقامة مباراة الهلال والنصر، قال الأمير عبدالعزيز الفيصل: “حظيت لعبة كرة القدم كسائر الرياضات ولله الحمد بدعم سخي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-، ومنها الدعم الحكومي السخي للأندية الرياضية، الذي ساهم في تطبيق إستراتيجية دعم الأندية، إضافة إلى تنفيذ أنظمة جديدة الحوكمة، فضلًا عن البرامج التطويرية على كافة مستويات الفئات السنية، والتي ستساهم- بإذن الله- في صناعة جيل جديد من الرياضيين المتميزين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه”.

الفيصل يتمنى التوفيق للفريقين:

واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلًا: “كل الأمنيات بالتوفيق للفريقين في هذا اللقاء الكبير، لتقديم مستوى مشرف، يعكس الصورة الفنية المميزة التي وصلت إليها كرة القدم في بلادنا الغالية خلال السنوات الماضية، وما تحظى به من متابعة كبيرة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية”.

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