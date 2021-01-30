شاهد .. وزير الرياضة يُتوج النصر بـ كأس السوبر السعودي

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3/ 0 مساء اليوم السبت.
فيديو .. تتويج #النصر بلقب #السوبر_السعودي 2021#الهلال_النصر#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 30, 2021
وصعد إلى المنصة الرئيسية لاستلام الكأس كل من صفوان السويكت رئيس العالمي والمدرب الكرواتي ألين هورفات واللاعب عبدالله مادو قائد العالمي في المباراة.
العالمي يُحقق ثاني سوبر في تاريخه:
ونجح العالمي في الفوز بلقب السوبر للمرة الثانية في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.
فيديو .. فرحة لاعبي #النصر بلقب السوبر السعودي#الهلال_النصر#كأس_بيرين_للسوبر_السعودي #النصر_بطل_السوبر
pic.twitter.com/0VWOYrqcJk
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 30, 2021
وسجل لأصفر العاصمة في مباراة الهلال كل من البرازيلي بيتروس والمغربي حمدالله واللاعب سامي النجعي.
هورفات يُحقق أول ألقابه مع النصر:
وتمكن المدرب الكرواتي ألين هورفات من تحقيق أول لقب له مع العالمي بعد أن تولى المسؤولية عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.
وعمت الفرحة لاعبي العالمي بعد إطلاق صافرة النهاية من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.
يذكر أن مباراة الهلال والعالمي كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.