شاهد .. وزير الرياضة يُتوج النصر بـ كأس السوبر السعودي

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، نادي النصر بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بنتيجة 3/ 0 مساء اليوم السبت.

وصعد إلى المنصة الرئيسية لاستلام الكأس كل من صفوان السويكت رئيس العالمي والمدرب الكرواتي ألين هورفات واللاعب عبدالله مادو قائد العالمي في المباراة.

العالمي يُحقق ثاني سوبر في تاريخه:

ونجح العالمي في الفوز بلقب السوبر للمرة الثانية في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.

وسجل لأصفر العاصمة في مباراة الهلال كل من البرازيلي بيتروس والمغربي حمدالله واللاعب سامي النجعي.

هورفات يُحقق أول ألقابه مع النصر:

وتمكن المدرب الكرواتي ألين هورفات من تحقيق أول لقب له مع العالمي بعد أن تولى المسؤولية عقب إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وعمت الفرحة لاعبي العالمي بعد إطلاق صافرة النهاية من الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو.

يذكر أن مباراة الهلال والعالمي كانت أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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