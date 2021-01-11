شاهد.. 3 باكستانيين سرقوا بضائع وأموالًا قيمتها 1.2 مليون ريال بقبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

أسفرت الجهود المبذولة من شرطة منطقة الرياض في كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها عن القبض على تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية الباكستانية، كلهم مخالفون لنظام الإقامة، امتهنوا اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات بعد تكسير أبوابها وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية وبضائع وتصريف البضائع المسروقة لحسابهم الخاص.

وقد أقر المقبوض عليهم بارتكابهم لعدد 29 جريمة بنفس الأسلوب الإجرامي المشار إليه في أحياء المنار والنظيم والشفا والعزيزية ومنفوحة والخليج والملز.

وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 1,200,000 ريال، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

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