شباب الأهلي بطلًا لـ كأس السوبر الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

تُوج فريق شباب الأهلي بلقب كأس السوبر الإماراتي، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد الفوز على نادي الشارقة بهدف دون رد.

وكان شباب أهلي دبي لعب مع الشارقة بطل الكأس في الإمارات على لقب السوبر اليوم.

شباب أهلي دبي يُحقق الفوز بوقت قاتل:

وتمكن شباب أهلي دبي من الفوز بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مرزوق عبر ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة والتسعين بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

إدواردو يُحقق أول بطولة له مع شباب الأهلي:

وقدم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو مستوى جيدًا في المباراة، ليفوز بأول لقب له مع نادي شباب أهلي دبي.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب آل مكتوم في الإمارات.

وكان كارلوس إدواردو غادر نادي الهلال وانضم لفريق شباب أهلي دبي كصفقة انتقال حر، ولحقه اللاعب السوري عمر خربين الذي غادر الهلال كصفقة انتقال حر، وانضم لنادي الوحدة الإماراتي.

شارك الخبر